نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

منذ ساعة
1534
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تخصيص(3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن شرار المالكي أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، مبينا عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

أخر الأخبار

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
منذ 39 دقيقة 1694
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
منذ 44 دقيقة 1724
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
منذ 54 دقيقة 1609
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
منذ ساعة 1534
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
منذ ساعة 1778
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
منذ ساعة 1992
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
منذ ساعة 11051
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
منذ ساعة 1801
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
منذ ساعة 1511
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
منذ ساعة 1905