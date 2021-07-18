نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج

منذ 38 دقيقة
1694
5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج

مكة المكرمة (صدى):
نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ (5) الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.885.000) متر مربع، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى (50.000) موقف.

وبيَّنت الأمانة أنه تم تجديد الدهانات المرورية، وصيانة (170) برجاً وعاموداً للإنارة و(1000) كشَّاف، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومُجمَّعات دورات المياه البالغة (5) مُجمَّعات بإجمالي (120) دورة (رجال - نساء)، كما تضمّنت الأعمال صيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص ( 6 )فرق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة (86) فنياً وعاملاً و (20) مُعِدّة مختلفة الاستخدامات، وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

مكة المكرمة
السيارات
الحج
امانة العاصمة المقدسة
مواقف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

أخر الأخبار

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
منذ 38 دقيقة 1694
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
منذ 43 دقيقة 1712
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
منذ 53 دقيقة 1609
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
منذ ساعة 1529
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
منذ ساعة 1777
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
منذ ساعة 1990
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
منذ ساعة 11051
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
منذ ساعة 1793
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
منذ ساعة 1508
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
منذ ساعة 1900