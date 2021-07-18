"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن تحالف "أوبك بلس" توصل إلى اتفاق لتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2022.
وأوضحت المصادر، أن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.
ويعقد اجتماع تحالف "أوبك بلس"، وأبرز أعضائه المملكة وروسيا اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة أوبك في بيان، وينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.
ويُشار إلى أن هذا التطور، جاء بعد توارد الأنباء عن توصل الإمارات إلى حل وسط الأسبوع الماضي بشأن رفع المستوى المرجعي لإنتاجها، في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل أمام اتفاق بين دول أوبك بلس الثلاث وعشرين.