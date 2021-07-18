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"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022

منذ ساعة
11048
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن تحالف "أوبك بلس" توصل إلى اتفاق لتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2022.

وأوضحت المصادر، أن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.

ويعقد اجتماع تحالف "أوبك بلس"، وأبرز أعضائه المملكة وروسيا اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة أوبك في بيان، وينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

ويُشار إلى أن هذا التطور، جاء بعد توارد الأنباء عن توصل الإمارات إلى حل وسط الأسبوع الماضي بشأن رفع المستوى المرجعي لإنتاجها، في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل أمام اتفاق بين دول أوبك بلس الثلاث وعشرين.

إنتاج النفط
خفض الإنتاج
أوبك بلس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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