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الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة
1777
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقترب من إعلانه بشأن البلد التي تستضيف مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي داوود إيكدري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في منح المملكة حق تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر لها 23 نوفمبر.

ويلعب الهلال والنصر في النسخة الحالية من البطولة، حيث يخوض الأول مواجهة قوية أمام الاستقلال، فيما يواجه الثاني تراكتور في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن الهلال بدأ معسكره الخارجي في النمسا، بمشاركة جميع لاعبيه عدا ثلاثي المنتخب الأوليمبي سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني، في إطار الاستعداد للموسم الجديد من دوري المحترفين، فيما يخوض النصر معسكره بدولة بلغاريا تحت قيادة البرازيلي مانو مينيز.

النصر
الهلال
المملكة
الاتحاد الآسيوي
نهائي دوري أبطال آسيا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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