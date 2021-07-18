الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقترب من إعلانه بشأن البلد التي تستضيف مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
ومن جانبه، أوضح الإعلامي داوود إيكدري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في منح المملكة حق تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر لها 23 نوفمبر.
ويلعب الهلال والنصر في النسخة الحالية من البطولة، حيث يخوض الأول مواجهة قوية أمام الاستقلال، فيما يواجه الثاني تراكتور في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل.
ومن الجدير بالذكر، أن الهلال بدأ معسكره الخارجي في النمسا، بمشاركة جميع لاعبيه عدا ثلاثي المنتخب الأوليمبي سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني، في إطار الاستعداد للموسم الجديد من دوري المحترفين، فيما يخوض النصر معسكره بدولة بلغاريا تحت قيادة البرازيلي مانو مينيز.