البنك الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول إدارة البيانات والسياسات والتوعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات الإدارية، الإحصاء، تحليلات البيانات، أمن المعلومات، الهندسة)، أو أي مجال مشابه.
بالإضافة إلى: مدير قسم التسويق: شهادة الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي مهندس حلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال مشابه.
وأشارت إدارة البنك، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2021م، موضحة أنه يمكن التقديم من خلال موقع البنك الإلكتروني.