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البنك الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعتين
1739
البنك الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول إدارة البيانات والسياسات والتوعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات الإدارية، الإحصاء، تحليلات البيانات، أمن المعلومات، الهندسة)، أو أي مجال مشابه.

بالإضافة إلى: مدير قسم التسويق: شهادة الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي مهندس حلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال مشابه.

وأشارت إدارة البنك، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2021م، موضحة أنه يمكن التقديم من خلال موقع البنك الإلكتروني.

وظائف
وظائف شاغرة
البنك الإسلامي

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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