العلاقة بين القيادة ببطء ومعدل استهلاك الوقود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعددت وجهات النظر حول أفضل الطرق لخفض استهلاك الوقود، وإحدى هذه النظريات الشائعة، هي أن القيادة ببطء توفر الوقود.
وأوضح خبراء أن تأثير سرعة السيارة على استهلاك الوقود ليست امرا بسيطاً للغاية ، لكن بشكل عام هذا الاعتقاد أمرا خاطئ، حيث أن هناك سرعات معينة تعتبر الأفضل من حيث استهلاك الوقود،والعامل الأساسي للحفاظ على استهلاك الوقود بشكل صحيح هو عدد لفات المحرك (RPM).
وأضاف الخبراء أن القيادة ببطء لا تعمل علي توفير استهلاك الوقود، وكذلك القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س تستهلك كمية أكبر من الوقود، ويفضل استخدام مثبت السرعة (Cruise Control) على الطرق السريعة، ما يعني أن الثبات على سرعات الطرق السريعة القانونية تقدم أعلى مستوى كفاءة باستهلاك الوقود.
ووجه خبراء السيارات عدة نصائح تساعد علي توفير معدل استهلاك الوقود بشكل كبير منها أن إطارات السيارة الغير ممتلئة بالهواء يقل الضغط داخلها، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الوقود، لذلك ضبط ضغط الإطارات يقلل من استهلاك الوقود بالسيارة.
ونصحوا بالتقليل من مقاومة الهواء لحركة المركبة بإغلاق نوافذ السيارة علي السرعة العالية، و استخدام زيت محرك عالي الجودة، يساهم في تقليل حرق الوقود، وأشاروا إلى أن الأحمال الزائدة في المركبة تزيد من معدل استهلاك الوقود.