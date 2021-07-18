نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العلاقة بين القيادة ببطء ومعدل استهلاك الوقود

منذ ساعتين
2176
العلاقة بين القيادة ببطء ومعدل استهلاك الوقود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعددت وجهات النظر حول أفضل الطرق لخفض استهلاك الوقود، وإحدى هذه النظريات الشائعة، هي أن القيادة ببطء توفر الوقود.

وأوضح خبراء أن تأثير سرعة السيارة على استهلاك الوقود ليست امرا بسيطاً للغاية ، لكن بشكل عام هذا الاعتقاد أمرا خاطئ، حيث أن هناك سرعات معينة تعتبر الأفضل من حيث استهلاك الوقود،والعامل الأساسي للحفاظ على استهلاك الوقود بشكل صحيح هو عدد لفات المحرك (RPM).

وأضاف الخبراء أن القيادة ببطء لا تعمل علي توفير استهلاك الوقود، وكذلك القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س تستهلك كمية أكبر من الوقود، ويفضل استخدام مثبت السرعة (Cruise Control) على الطرق السريعة، ما يعني أن الثبات على سرعات الطرق السريعة القانونية تقدم أعلى مستوى كفاءة باستهلاك الوقود.

ووجه خبراء السيارات عدة نصائح تساعد علي توفير معدل استهلاك الوقود بشكل كبير منها أن إطارات السيارة الغير ممتلئة بالهواء يقل الضغط داخلها، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الوقود، لذلك ضبط ضغط الإطارات يقلل من استهلاك الوقود بالسيارة.

ونصحوا بالتقليل من مقاومة الهواء لحركة المركبة بإغلاق نوافذ السيارة علي السرعة العالية، و استخدام زيت محرك عالي الجودة، يساهم في تقليل حرق الوقود، وأشاروا إلى أن الأحمال الزائدة في المركبة تزيد من معدل استهلاك الوقود.

القيادة ببطء
معدل استهلاك الوقود
لفات المحرك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

أخر الأخبار

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
منذ 38 دقيقة 1690
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
منذ 43 دقيقة 1704
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
منذ 53 دقيقة 1606
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
منذ ساعة 1529
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
منذ ساعة 1773
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
منذ ساعة 1984
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
منذ ساعة 11045
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
منذ ساعة 1793
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
منذ ساعة 1504
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
منذ ساعة 1896