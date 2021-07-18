بالفيديو.. فاطمة الأنصاري تكشف عن المجوهرات التي قدمها لها يعقوب بو شهري

خالد الظفيري (صدى):
استعرضت مدونة الموضة وخبيرة التجميل فاطمة الأنصاري، المجوهرات التي قدمها لها مشهور التواصل الكويتي يعقوب بوشهري، بعد عقد قرانهما رسميًا الأربعاء الماضي.
وجاءت المجوهرات، عبارة عن خاتم وأسورة من الألماس، حيث كانت ترتديها في يدها، وظلت مُسلِّطة الكاميرا عليها؛ حيث نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن بعض الأجواء من الاحتفال، والتي جاءت مميزة، وأبرزها بوكيه الورد الأحمر الذي كانت تُمسكه في يدها خلال الحفل، إضافة لتورتة الحفل، والتي كانت مكوَّنة من 5 أدوار.
وأوضحت فاطمة الأنصاري في الفيديو، كمية الورود التي وصلتها من المقربين والأصدقاء، الذين حرصوا على تهنئتها بكلمات راقية، ومبادلتهم الردود، وفق ما كشف الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور على نطاق واسع.