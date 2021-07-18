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بالفيديو.. فاطمة الأنصاري تكشف عن المجوهرات التي قدمها لها يعقوب بو شهري

منذ ساعتين
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بالفيديو.. فاطمة الأنصاري تكشف عن المجوهرات التي قدمها لها يعقوب بو شهري

خالد الظفيري (صدى):
استعرضت مدونة الموضة وخبيرة التجميل فاطمة الأنصاري، المجوهرات التي قدمها لها مشهور التواصل الكويتي يعقوب بوشهري، بعد عقد قرانهما رسميًا الأربعاء الماضي.

وجاءت المجوهرات، عبارة عن خاتم وأسورة من الألماس، حيث كانت ترتديها في يدها، وظلت مُسلِّطة الكاميرا عليها؛ حيث نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن بعض الأجواء من الاحتفال، والتي جاءت مميزة، وأبرزها بوكيه الورد الأحمر الذي كانت تُمسكه في يدها خلال الحفل، إضافة لتورتة الحفل، والتي كانت مكوَّنة من 5 أدوار.

وأوضحت فاطمة الأنصاري في الفيديو، كمية الورود التي وصلتها من المقربين والأصدقاء، الذين حرصوا على تهنئتها بكلمات راقية، ومبادلتهم الردود، وفق ما كشف الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور على نطاق واسع.

مجوهرات
فاطمة الأنصاري
فن ومشاهير
يعقوب بو شهري

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 43
منذ 36 دقيقة
هنا سؤال خطير
هل الانصاري شيعيه او اي مذهب تتبع
يعقوب بو شهر شيعي من اصول ايرانيه ولاننسا في بداية الكورونا تعليق الرحلات بيت الكويت وايران
وهو كان في ايران عند اسياده
لو بينهما ولد هل يكون سني يترضي عن عايشه وحفصه وابو بكر وعمر اما يكون الولد شيعي يلعنهم ولطميات
وفعلا من قال اذا اردت ان تعرف النفوس ارمي لها الفلوس

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