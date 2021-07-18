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فيديو يرصد كيفية تجهيز الغرف في مشعر منى لاستقبال الحجاج

منذ ساعتين
1679
فيديو يرصد كيفية تجهيز الغرف في مشعر منى لاستقبال الحجاج

مكة المكرمة (صدى):
قال مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى،انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف مشعر منى بما يضمن سلامة الحاج.

وأضاف مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى أنه يتم تقديم البرامج الثقافية والدعوية عن بُعد عبر شاشات ذكية لمنع تجمعات الحجاج.

وأظهر تقرير تلفزيوني بثته الإخبارية التجهيزات التي تقوم بها الجهات المعنية لغرف استقبال الحجاج في مشعر منى.

وأوضح التقرير أن الجهات المعنية زودت غرف الحجاج بجميع الأدوات اللازمة التي يمكن استعمالها بما فيها المعقمات، بالإضافة إلى إجراء تعقيم كامل للغرف من الداخل.

وأضاف أنه يمنع دخول الحاج إلى الغرف قبل إبراز البطاقة الذكية؛ لضمان عدم وجود أي مُخالفات وتأدية المناسك في أجواء صحية آمنة.

الحجاج
مشعر منى
تجهيز الغرف

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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