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ناقدة فنية: حلا شيحة تافهة وبلا قيمة

منذ ساعتين
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ناقدة فنية: حلا شيحة تافهة وبلا قيمة

القاهرة (صدى):
انتقدت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله، تصريحات النجمة المصرية حلا شيحة المسيئة للفن بشكل عام، ولمواطنها النجم تامر حسني بشكل خاص بعد الأزمة بينهما بسبب فيلمهما الجديد "مش أنا".

وصرحت ماجدة خير الله، أن: "هذا الموضوع سخيف للغاية، وباختصار شديد قررت حلا شيحة أن تنسحب وتعتزل الفن منذ سنوات وطويلة وارتدت الحجاب، وبعدها عادت مرة أخرى وقررت أن تمارس نشاطها الفني من جديد، وقامت بخلع الحجاب وإجراء عمليات تجميل في وجهها، ودخلت أكثر من عمل فني".

وأكدت الناقدة المصرية، أن: "الفن ليس تحت رحمة الحياة الشخصية والتقلبات المزاجية لحلا شيحة التي شاركت في فيلم "مش أنا" بمحض إرادتها، وتقاضت عليه المبالغ المستحقة، وبعد انتهاء التصوير طلبت حذف مشاهد لها، ورضخ صناعه لطلباتها وكانوا في منتهى الاحترام معها، لتعود مجددا بعد زواجها وتهاجم صناع العمل وتؤكد أنه لا يناسبها في الوقت الحالي لمجرد أنها تزوجت".

وتابعت:"أتاحت الفرصة لبعض المتشددين للاصطياد والمزايدة والعودة للفكر الظلامي، والحجر على الفن والإبداع، كل ذلك بسبب ممثلة تافهة وبلا قيمة فنية ولا تعد إضافة لأي عمل، غيرت موقفها تجاه عمل فني قدمته بإرادتها فقط لمجرد زواجها".

 

حلا شيحة
فن ومشاهير
ناقدة فنية
ماجدة خير الله

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14893
منذ 44 دقيقة
تفاعل مستمر .. اللي يتحجب لا يتعجب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14893
منذ 42 دقيقة
الأعمال بالنيات .. وكل شيء في حياة الفنانين أو الفنانات مثير للجدل بما في ذلك فنهم أو فنهن

فاللي تتحجب تتحمل الهجوم والأجر عند الله مضاعف
الملل
الملل عدد التعليقات : 43
منذ 41 دقيقة
اه الفكر الظلامي
باين اثار شرب الخمور في الوجه
والحشيش منزل جفونها
وصدق من قال
ود الزانيه لو زنت النساء جميعا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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