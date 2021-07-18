ناقدة فنية: حلا شيحة تافهة وبلا قيمة

القاهرة (صدى):
انتقدت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله، تصريحات النجمة المصرية حلا شيحة المسيئة للفن بشكل عام، ولمواطنها النجم تامر حسني بشكل خاص بعد الأزمة بينهما بسبب فيلمهما الجديد "مش أنا".
وصرحت ماجدة خير الله، أن: "هذا الموضوع سخيف للغاية، وباختصار شديد قررت حلا شيحة أن تنسحب وتعتزل الفن منذ سنوات وطويلة وارتدت الحجاب، وبعدها عادت مرة أخرى وقررت أن تمارس نشاطها الفني من جديد، وقامت بخلع الحجاب وإجراء عمليات تجميل في وجهها، ودخلت أكثر من عمل فني".
وأكدت الناقدة المصرية، أن: "الفن ليس تحت رحمة الحياة الشخصية والتقلبات المزاجية لحلا شيحة التي شاركت في فيلم "مش أنا" بمحض إرادتها، وتقاضت عليه المبالغ المستحقة، وبعد انتهاء التصوير طلبت حذف مشاهد لها، ورضخ صناعه لطلباتها وكانوا في منتهى الاحترام معها، لتعود مجددا بعد زواجها وتهاجم صناع العمل وتؤكد أنه لا يناسبها في الوقت الحالي لمجرد أنها تزوجت".
وتابعت:"أتاحت الفرصة لبعض المتشددين للاصطياد والمزايدة والعودة للفكر الظلامي، والحجر على الفن والإبداع، كل ذلك بسبب ممثلة تافهة وبلا قيمة فنية ولا تعد إضافة لأي عمل، غيرت موقفها تجاه عمل فني قدمته بإرادتها فقط لمجرد زواجها".