وزارة المالية تصرف 73 مليار ريال للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية السعودية، إنهاء إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021.
وبلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة من الوزارة 449.860، وبلغ إجمالي قيمتها 431 مليار ريال، وصرف منها 428.5 مليار ريال، وجار صرف 2.5 مليار ريال.
وبلغت قيمة المصروف للقطاع العام مبلغ 355 مليار ريال، بنسبة 99% من مستحقاته، وجاري صرف الـ1% الباقية وتوازي 600 مليون ريال، ويتبقى للقطاع الخاص أوامر دفع مستحقة بقيمة 1.9 مليار ريال، بما يعادل نسبة 3% من مستحقاته.