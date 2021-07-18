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وزارة المالية تصرف 73 مليار ريال للقطاع الخاص

منذ 3 ساعات
1806
وزارة المالية تصرف 73 مليار ريال للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية السعودية، إنهاء إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة من الوزارة 449.860، وبلغ إجمالي قيمتها 431 مليار ريال، وصرف منها 428.5 مليار ريال، وجار صرف 2.5 مليار ريال.

وبلغت قيمة المصروف للقطاع العام مبلغ 355 مليار ريال، بنسبة 99% من مستحقاته، وجاري صرف الـ1% الباقية وتوازي 600 مليون ريال، ويتبقى للقطاع الخاص أوامر دفع مستحقة بقيمة 1.9 مليار ريال، بما يعادل نسبة 3% من مستحقاته.

ريال
القطاع الخاص
وزارة المالية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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