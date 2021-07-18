بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم التي وقعت ببعض المناطق بالمملكة.
ونجح رجال الأمن بمنطقة مكة المكرمة، في ضبط 4 أشخاص تورطوا بعدد من الجرائم تمثلت في السطو المسلح على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا بجريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، كما تم ضبط 36 مخالفًا لنظام العمل قاموا باستغلال رخص الإقامة النظامية الخاصة بهم والمتاجرة بها بإسكان مخالفي أن الحدود، وذلك في منطقة الرياض.
وشهدت حفر الباطن، القبض على ثمانية أشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية وقيام أحدهم بقيادة سيارة وتعمده صدم المتواجدين في الموقع، بينما في جدة تم ضبط شخصين من الجنسية الصومالية تورطا في الترصد للمصلين عند خروجهم من الجوامع ونشل ما بحوزتهم من متعلقات شخصية والتواصل مع الضحايا ومساومتهم على إرجاعها مقابل مبلغ مالي.