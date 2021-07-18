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إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار وإخلاء ملعب بيسول بواشنطن

منذ 3 ساعات
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إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار وإخلاء ملعب بيسول بواشنطن

واشنطن (صدى):
تعرض أربعة أشخاص للإصابة بالرصاص إثر إطلاق نار خارج ملعب بيسبول الذي كان مزدحما بآلاف المتفرجين في واشنطن ما تسبب في توقف المباراة فجأة ودفع الحاضرين إلى الخروج.

وأوضحت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، لكنها شددت على أنه "لا يوجد تهديد مستمر"، من دون أن تعطي تفاصيل حول حالة الضحايا.

وقالت الشرطة على تويتر أن عناصرها كانوا "يستجيبون لإطلاق نار .. أصيب خلاله شخصان، خارج ناشونالز بارك" في حي نايفي يارد بجنوب واشنطن العاصمة.

وأضافت الشرطة على تويتر أيضا أن "ضحيتين أخريين مرتبطين بهذه الواقعة دخلا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي علاج من جروح ناجمة عن طلقات نارية"، مشيرة إلى أن هناك حاليّاً تحقيق جارٍ، ويبدو أنّ كلّ المخاطر قد زالت في الوقت الراهن.

واشنطن
إطلاق نار
ملعب بيسول

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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