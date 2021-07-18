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بالفيديو.. تصادم عدة مركبات بسبب الأمطار على الدائري الشرقي بالرياض

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. تصادم عدة مركبات بسبب الأمطار على الدائري الشرقي بالرياض

الرياض (صدى):
وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات بسبب الأمطار الغزيرة، على طريق الدائري الشرقي بالرياض وبالتحديد عند مخرج 16، أمس السبت.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة وقوع التصادم بين عدد من المركبات بسبب الانزلاق جراء هطول الأمطار، بحسب حساب "داش كام السعودية" ؛ حيث شهدت منطقة الرياض تقلبات جوية، تمثلت في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية خصوصًا على الطرق السريعة.

ومن الجدير بالذكر، أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشار المركز، إلى أنه تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الرياض
حادث تصادم
مركبات
الدائري الشرقي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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