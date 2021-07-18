شركة المراعي تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المراعي عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت شركة المراعي أن المسمى الوظيفي المطلوب موظف موارد بشرية، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، و لا يُشترط الخبرة السابقة، وأن يكون لديه مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين متطورة.
وأضافت أن التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم عبر موقع شركة المراعي .