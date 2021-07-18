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بالفيديو.. 100 متطوعًا بالهلال الأحمر من خارج مكة يقدمون الخدمات الصحية للحجاج

منذ 4 ساعات
1711
بالفيديو.. 100 متطوعًا بالهلال الأحمر من خارج مكة يقدمون الخدمات الصحية للحجاج

مكة المكرمة (صدى):
قدِم حوالي ‏100 متطوع ومتطوعة في الهلال الأحمر من خارج مكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في المسجد الحرام.

وأكد الهلال الأحمر، أن الهدف هو تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، كما يتم تواجد أفراده بالمسجد الحرام على فترتين صباحية ومسائية، وجميع المتطوعين المشاركين من تخصصات صحية: طب بشري وخدمات طبية طارئة وتمريض وعلاج تنفسي، بحسب "العربية" .

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد نفذت أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة 7800 متدربًا من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام 1442 هـ.

مكة المكرمة
الحجاج
المسجد الحرام
الهلال الأحمر
متطوعين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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