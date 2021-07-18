"هدف" يعلن أكثر من 1500 وظيفة بالقطاع الخاص والحكومي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع العام والشركات السعودية الكبرى عن توفر أكثر من 1500 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق خلال الاسبوع الحالي، عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".
ويستهدف الصندوق بهذه الوظائف، خريجي وخريجات الدبلوم، وخريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة "الدبلوم أو البكالوريوس" في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة، وأن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية، وأن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".
التقديم .