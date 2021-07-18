نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

52 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

منذ 4 ساعات
1634
52 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 52 وظيفة شاغرة، منها 20 وظيفة إدارية و 13 وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء، في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض: استشاري مساعد أمراض الدم والأورام- كاتب- فني اتصالات اول- استشاري زراعة الرئة- كاتب حمية- مدير ادارة التغيير- مدير مركز القلب- منسق التعليم الالكتروني- ممثل توظيف أول- مستشار تنفيذي- رئيس الأشعة السريرية- سكرتير أول (عدد 2)- مدرب سريري لاسناد الحياة- فني اقفال- مساعد صيانة- فني ثاني شبكات- فني تشغيل مطابع- محلل جودة نوعية- كبير استشاريي المعلوماتية الطبية- كبير السكرتاريين- كبيرأخصائيي تصويرالاشعةالصوتية- أخصائي فني- كاتب جناح

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

- استشاري مساعد التخدير- استشاري مساعد طب الأجنة- استشاري طب العائلة- رئيس تمريض- ممرض سريري- متدرب صيدلة مقيم أول- كبير منسقين خدمات التعليم- كبير أخصائيي علاج تنفسي- ممرض أول (عدد 8)- ممرض ثالث (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:

ممثل ثاني دخول المرضى - ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين- فني الحالات الطارئة- محلل اهليه العلاج الطبي- مساعد أول طب العيون- مسئول تطوير الجودة التسجيل والمواعيد- أخصائي علاج ترفيهي- كبير ممثلي دخول المرضى- كبير ممثلي خدمات المرضى المراجعين- كبير مهندسي أجهزة طبية.

التقديم .

وظائف
المملكة
مستشفى الملك فيصل التخصصي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

أخر الأخبار

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
منذ 36 دقيقة 1660
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً
منذ 41 دقيقة 1673
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة زين
منذ 51 دقيقة 1593
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
منذ ساعة 1522
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي يفكر بقوة في استضافة المملكة لنهائي دوري الأبطال
منذ ساعة 1763
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
المسند: حالة تروية المطرية تزحف ناحية الغرب
منذ ساعة 1978
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
"أوبك بلس" تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
منذ ساعة 11021
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها
منذ ساعة 1792
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
أب يقتل ابنه بسبب صور فاضحة
منذ ساعة 1489
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
"شؤون الحرمين" توضح سبب تسمية "يوم التروية" بهذا الاسم
منذ ساعة 1887