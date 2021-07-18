52 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 52 وظيفة شاغرة، منها 20 وظيفة إدارية و 13 وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء، في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض: استشاري مساعد أمراض الدم والأورام- كاتب- فني اتصالات اول- استشاري زراعة الرئة- كاتب حمية- مدير ادارة التغيير- مدير مركز القلب- منسق التعليم الالكتروني- ممثل توظيف أول- مستشار تنفيذي- رئيس الأشعة السريرية- سكرتير أول (عدد 2)- مدرب سريري لاسناد الحياة- فني اقفال- مساعد صيانة- فني ثاني شبكات- فني تشغيل مطابع- محلل جودة نوعية- كبير استشاريي المعلوماتية الطبية- كبير السكرتاريين- كبيرأخصائيي تصويرالاشعةالصوتية- أخصائي فني- كاتب جناح
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
- استشاري مساعد التخدير- استشاري مساعد طب الأجنة- استشاري طب العائلة- رئيس تمريض- ممرض سريري- متدرب صيدلة مقيم أول- كبير منسقين خدمات التعليم- كبير أخصائيي علاج تنفسي- ممرض أول (عدد 8)- ممرض ثالث (عدد 2)
الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:
ممثل ثاني دخول المرضى - ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين- فني الحالات الطارئة- محلل اهليه العلاج الطبي- مساعد أول طب العيون- مسئول تطوير الجودة التسجيل والمواعيد- أخصائي علاج ترفيهي- كبير ممثلي دخول المرضى- كبير ممثلي خدمات المرضى المراجعين- كبير مهندسي أجهزة طبية.
التقديم .