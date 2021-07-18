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الحصيني: أمطار وغيوم على بعض المناطق

منذ 16 دقيقة
1185
الحصيني: أمطار وغيوم على بعض المناطق

علي القحطاني (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد، لصباح الاثنين، ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة.

كما توقع الحصيني رياح مثيرة للأتربة، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان ونجران، وجنوب مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان وعسير، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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أحدث التعليقات

جاسم
سوبرمان كل يوم طالع بقصه من مخيلته يوم ضرب أمام بالعقال واليوم قصة جاره وكلهم مطاوعه واكيد اللي في البقاله مطوع وسائق الاجره مطوع...
عبدالعزيز
حسبنا الله ونعم الوكيل لو كنتم صادقين في افرحمه بالحيوان بعد صيده خلونا نشوف مقاطع أماكن إيوائها خلونا نشوف وش بتسوون فيها البيان لم...
ابومحمد
وش دخلنا
دكتر
الجوع كافر
ابومحمد
وس دخلنا

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