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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 26 دقيقة
1170
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42813، العملة مقابل الريال الواحد 0.22583

- الدولار: 3.75094، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

- درهم إماراتي: 1.02125، مقابل الريال الواحد 0.97920

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72999

- دينار أردني: 5.29277، مقابل الريال الواحد 0.18894

- دينار كويتي: 12.47055 مقابل الريال الواحد 0.08019

- دينار بحريني: 9.95936، مقابل الريال الواحد 0.10049

- الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97069

-الدرهم المغربي: 0.41946 مقابل الريال الواحد 2.38649

- الجنيه المصري: 0.23883، مقابل الريال الواحد 4.18709

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