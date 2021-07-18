أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42813، العملة مقابل الريال الواحد 0.22583
- الدولار: 3.75094، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
- درهم إماراتي: 1.02125، مقابل الريال الواحد 0.97920
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72999
- دينار أردني: 5.29277، مقابل الريال الواحد 0.18894
- دينار كويتي: 12.47055 مقابل الريال الواحد 0.08019
- دينار بحريني: 9.95936، مقابل الريال الواحد 0.10049
- الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97069
-الدرهم المغربي: 0.41946 مقابل الريال الواحد 2.38649
- الجنيه المصري: 0.23883، مقابل الريال الواحد 4.18709