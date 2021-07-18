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خالد الشعلان : إعلام البرازيل وألمانيا سيتابع منتخبنا الأولمبي
منذ 9 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 648
منذ ساعة
اهلين ابوشنب
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أحدث التعليقات
كان زمان
طيب ..
كان زمان
طاح في حب الشهرة والظهور ... من غير ما يدري ..!!!! مثل لجين عمران .. وكل شوي يخترع خبر أو تغريدة خبر للإثارة ......
بوفلاح
ماعندهم شجاعة يسمون الاشخاص ، كلامهم كله رموز
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: عَالَم * فِي * بَحر * الرّذيلة * غريق ✍🏻 أظلمت * و * الله...
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