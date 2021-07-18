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عبدالعزيز المريسل : هذا ردي على تهكم الذايدي بخصوص الحمامة
منذ 11 ساعة
1139
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2340
منذ 52 دقيقة
انقلبت الموازين وظهر النشاز واختفى القدوة
الرمز
عدد التعليقات : 1075
منذ 39 دقيقة
طلع الصحيح وطلعت ريحتكم ما تبون الاخبار الصحيحه تبونها غلدمة الزمن الفايت ياابو وليد...
راي
عدد التعليقات : 1075
منذ 37 دقيقة
القدوه منو ,الذايدي والا الروقي والا الجماز مدرسة التعصب والكره للاخرين,,,
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أحدث التعليقات
ربك كريم
قال تعالى -إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
أبو عبد الرحمن ✍️
كل مواطن يتمنى بأن يديم الله علينا الأمن والآمان يامعالي وزير الشؤون الإسلامية وليس أنت وحدك الذي يتمنى. والله غالب على أمره ولكن أكثر...
لللل
ونتمني انا نشوفك مودع الوزاره
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
د محمد ماجد بخش
نبارك له ونحن الأهلي المصري عندما ندعمه.. لأنه الأهلي العربي المصري - الأهلي العربي الأول العريق
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