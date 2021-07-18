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محمد الذايدي : بعد 24 نوفمبر .. في النصر شيل وحط وتغييرات في اللاعبين
منذ 11 ساعة
937
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التعليقات
الفاتح
عدد التعليقات : 1075
منذ 47 دقيقة
يا محمد الذيدي محرق النصر الادرجه 24نوفبرهي اثرت عليه 20 سنه تطحسون وخير شراه لكم الوليد رغبه منه الشرا الفريق عند التخصيص افهما,
الفاتح
عدد التعليقات : 1075
منذ 47 دقيقة
يا محمد الذيدي محرق النصر الادرجه 24نوفبرهي اثرت عليه 20 سنه تطحسون وخير شراه لكم الوليد رغبه منه الشرا الفريق عند التخصيص افهما,
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ربك كريم
قال تعالى -إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
أبو عبد الرحمن ✍️
كل مواطن يتمنى بأن يديم الله علينا الأمن والآمان يامعالي وزير الشؤون الإسلامية وليس أنت وحدك الذي يتمنى. والله غالب على أمره ولكن أكثر...
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لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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نبارك له ونحن الأهلي المصري عندما ندعمه.. لأنه الأهلي العربي المصري - الأهلي العربي الأول العريق
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