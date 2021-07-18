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المريسل : النصر يلعب في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد والهلال يلعب مع سدوس
منذ 6 ساعات
1214
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أحدث التعليقات
جاسم
سوبرمان كل يوم طالع بقصه من مخيلته يوم ضرب أمام بالعقال واليوم قصة جاره وكلهم مطاوعه واكيد اللي في البقاله مطوع وسائق الاجره مطوع...
عبدالعزيز
حسبنا الله ونعم الوكيل لو كنتم صادقين في افرحمه بالحيوان بعد صيده خلونا نشوف مقاطع أماكن إيوائها خلونا نشوف وش بتسوون فيها البيان لم...
ابومحمد
وش دخلنا
دكتر
الجوع كافر
ابومحمد
وس دخلنا
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