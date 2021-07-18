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المريسل : النصر يلعب في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد والهلال يلعب مع سدوس

منذ 6 ساعات
1214

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أحدث التعليقات

جاسم
سوبرمان كل يوم طالع بقصه من مخيلته يوم ضرب أمام بالعقال واليوم قصة جاره وكلهم مطاوعه واكيد اللي في البقاله مطوع وسائق الاجره مطوع...
عبدالعزيز
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ابومحمد
وش دخلنا
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الجوع كافر
ابومحمد
وس دخلنا

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