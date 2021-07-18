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ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

منذ ساعة
2000
ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

مكة المكرمة (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ أنه تم ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

واتخذ بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10,000 ريال.

وأهاب العميد الشويرخ المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة، دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وسيتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.

مكة
المملكة
الحج
مخالف
امن الحج

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أحدث التعليقات

جاسم
سوبرمان كل يوم طالع بقصه من مخيلته يوم ضرب أمام بالعقال واليوم قصة جاره وكلهم مطاوعه واكيد اللي في البقاله مطوع وسائق الاجره مطوع...
عبدالعزيز
حسبنا الله ونعم الوكيل لو كنتم صادقين في افرحمه بالحيوان بعد صيده خلونا نشوف مقاطع أماكن إيوائها خلونا نشوف وش بتسوون فيها البيان لم...
ابومحمد
وش دخلنا
دكتر
الجوع كافر
ابومحمد
وس دخلنا

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