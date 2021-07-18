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مقاضاة حلا شيحة

منذ 41 دقيقة
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مقاضاة حلا شيحة

القاهرة (صدى):
أعلنت الشركة المنتجة للفيلم المصري "مش أنا"، قرارها بمقاضاة الفنانة المصرية حلا شيحة، المشاركة في بطولة الفيلم.

ونشرت الشركة بيانا قالت فيه: "حلا شيحة، ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه وهي أقل دفعة مادية لكِ ومحفوظ لك داخل الشركة".

وأضاف البيان: "تحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامها أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامها، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ وتصوير الأفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً بسبب ذلك، ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم. وشكرا".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، أعلن قراره بشطب حلا شيحة من النقابة، بعد الأزمة التي أثارتها بسبب عرض فيديو كليب ظهرت خلاله مع تامر حسني، في مشاهد، زعمت أنها قد طلبت حذفها، بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

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مصر
تامر حسني
معز مسعود
حلا شيحة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51572
منذ 34 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا شغل همجيه
خالد الربياوي
شكرا حلا شيحة 👍
ابو عمار
طيب
ناسي
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( تقدموا فأتموا بي ، و ليأتم بكم من بعدكم ، و لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله...
ابو وليد
لسى ما ندري مين المجرم -- على اساس المطعونه وليه من اولياء الله الصالحين

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