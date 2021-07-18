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برج الساعة في مكة المكرمة يتصدر قائمة ناطحات السحاب الأغلى في العالم

منذ ساعتين
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برج الساعة في مكة المكرمة يتصدر قائمة ناطحات السحاب الأغلى في العالم

مكة المكرمة (صدى):
تصدر برج الساعة في مكة المكرمة، قائمة ناطحات السحاب الأغلى في العالم، بحسب تصنيف موقع How Much الأمريكي المتخصص في التصنيفات الاقتصادية لناطحات السحاب الأغلى عالميًا.

وتقدم برج الساعة، ترتيب ناطحات السحاب الأغلى تكلفة في العالم، يليه برج "مارينا باي ساند" في سنغافورة، يليه منتجعات "Wynn" في لاس فيغاس نيفادا بالولايات المتحدة.

والمرتبة الرابعة يأتي The Cosmopolitan في لاس فيغاس نيفادا أيضا، وخامسا مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، وبالمرتبة السادسة فندق البندقية The Venetian Hotel في الصين.

ويحل في المرتبة السابعة برج الأميرة The Princess Tower في دولة الإمارات العربية المتحدة، يليه Palazzo Casino في الولايات المتحدة، ثم برج Taipei 101 في تايوان في المرتبة التاسعة، وعاشرا برج London Glass Shard .

مكة المكرمة
المملكة
برج الساعة

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أحدث التعليقات

جاسم
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