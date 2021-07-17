سيدة تلفت الأنظار على منصة تتويج دوري أبطال أفريقيا

ماجد محمد (صدى):
لفتت سيدة الأنظار بتواجدها على منصة تتويج نهائي دوري أبطال أفريقيا بجوار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
والسيدة هي "جيسيكا موتونج"، مديرة التسويق بنادي كايزر تشيفز، والتي دعمت لاعبيها عقب خسارتهم النهائي أمام الأهلي المصري، باحتضان كل لاعب صعد على المنصة.
وكانت موتونج قد صرحت قبل المباراة بقولها: "نحترم الأهلي بشكل كبير، ولكننا لا نخافهم على أرض الملعب، وسنسعى للحصول على اللقب في الدار البيضاء ونتطلع إلى كتابة اسمنا في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعالمية".
يذكر أن الأهلي المصري فاز 3- 0 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ليتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه.
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