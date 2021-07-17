أنباء حول وفاة المشير طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق

القاهرة (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق.
ومن جانبه نفى النائب المصري مصطفى بكري صحة تلك الأنباء، قائلا: "ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".
ونفى أيضا ضابط المخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب المصري اللواء تامر الشهاوي، صحة ما تم تداوله بخصوص وفاة المشير طنطاوي.
يذكر أن المشير طنطاوي قد أثار الشائعات حول حالته الصحية، بعد تغيبه عن جنازة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك والعزاء.