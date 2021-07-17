نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها

منذ 27 دقيقة
396
ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها

القاهرة (صدى):
تخضع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لعملية جراحية، حيث طالب زوجها الفنان أحمد العوضي، جمهورها بالدعاء لها.

وقال العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ولم يحدد أحمد العوضي العملية التي تخضع لها زوجته ياسمين عبدالعزيز، مكتفيا بطلب الدعاء لها فقط.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعرضت للهجوم مؤخرا من قبل شقيقة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، على خلفية تصريحات ساخرة لها.

مصر
عملية جراحية
ياسمين عبدالعزيز
احمج العوضي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

أخر الأخبار

أنباء حول وفاة المشير طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق
أنباء حول وفاة المشير طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق
منذ 53 ثانية 1006
ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها
ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها
منذ 27 دقيقة 396
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي
منذ 36 دقيقة 1298
الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال أفريقيا
منذ 47 دقيقة 1445
شاب يصرخ في وجه ماكرون ويصفه بالملحد "فيديو"
شاب يصرخ في وجه ماكرون ويصفه بالملحد "فيديو"
منذ 58 دقيقة 1415
ضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي في جازان
ضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي في جازان
منذ ساعة 1276
المريسل يثير الجدل بحديثه عن أزمة بين داعم أحد الأندية مع رئيسه
المريسل يثير الجدل بحديثه عن أزمة بين داعم أحد الأندية مع رئيسه
منذ ساعة 1679
مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية
مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية
منذ ساعتين 1302
نقل مباريات دوري المحترفين على "شاهد" مجانا 
نقل مباريات دوري المحترفين على "شاهد" مجانا 
منذ ساعتين 2113
العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزل مهجور  
العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزل مهجور  
منذ ساعتين 1957