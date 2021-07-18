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الطيار عبدالله الغامدي: تعليقي على الصورة لم يكن للسخرية

منذ 12 ساعة
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الطيار عبدالله الغامدي: تعليقي على الصورة لم يكن للسخرية

خاص (صدى):
نشرت صحيفة "صدى" الالكترونية خبرًا اليوم يبرز تعليق الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، بشكل طريف على صورة ظهر فيها طيار آخر متدليًا من الطائرة بحبال.

فيما رد الطيار "عبدالله الغامدي" على الخبر نافيًا التعرض للصورة بالسخرية لكنها كانت من باب الفكاهة قائلاً: " الصحيفة الموقرة صدى الإلكترونيه بعد التحية والاحترام.. الرد كان للزميل الغالي الكابتن علي الجاسر بطريقة فكاهيه وليست سخرية".

وأضاف: "المنظر اللي تشاهدون هو أحد التدريبات للطيارين في حالة اخلاء الطائرة من نافذة الكبينه، كل مافي الامر حبيت أرسم البسمة على محيا أخي أبو ناصر والمتابعين الكرام".

وتحرص "صدى" على تحري المصداقية دائمًا لذا تقدم الصحيفة اعتذارها للكابتن "صالح الغامدي" عن اللبس الذي حدث في العنوان.

 

تدريب
طيار
حبل
الطيار عبدالله الغامدي
علي الجاسر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14887
منذ 9 ساعات
الصحيفة الموقرة صدى الإلكترونيه بعد التحية والاحترام..

خطاب جميل وأسلوب راقي جداً
مجرد زائر
مجرد زائر عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
اقول ركز بشغلك واترك عنك اللقافه بكل موضوع انا ما اعرف كيف شركه الطيران سامحه له يتكلم بطائراتها !!!

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أحدث التعليقات

كان زمان
طيب ..
كان زمان
طاح في حب الشهرة والظهور ... من غير ما يدري ..!!!! مثل لجين عمران .. وكل شوي يخترع خبر أو تغريدة خبر للإثارة ......
بوفلاح
ماعندهم شجاعة يسمون الاشخاص ، كلامهم كله رموز
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: عَالَم * فِي * بَحر * الرّذيلة * غريق ✍🏻 أظلمت * و * الله...

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