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محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم

منذ يوم
14518
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محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم

واشنطن (صدى):
اعترف المحامي الأمريكي والذي كان مكلفا بالدفاع عن خالد الدوسري خلال ظهوره في وسائل إعلام أمريكية بتقصيره وعدم الدفاع عنه . مشيرا إلى أن خالد الدوسري لا يستحق الحكم الصادر ضده بالمؤبد.

كما اعترف المحامي بالضغوطات اللي تعرض لها وقت تكليفه، مضيفا أن الدوسري مريض وبرئ وتلقى محاكمة غير عادلة فقط لانه مسلم.

وأثارت اعترافات المحامي حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا:

قضية المعتقل بأمريكا خالد الدوسري هي مؤامرة على أبن الوطن بكل ماتحمله الكلمه من معاني وما تم نشره في هذه المقاطع تؤكد ذلك وترد علي من يشكك في برائتة مع العلم لازلنا نتحدى أن يقدم الأمريكان مقطع فيديو يثبت أن خالد الدوسري يجرى تجارب في شقتة على المواد كما يزعمون".

خالد الدوسري
محاكمة
المؤبد

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5476
منذ يوم
حسبنا الله عليهم الظلمة ...
ويدعون حقوق الانسان الكلاب وهم ابعد مايكون عن هذا الادعاء ...
سالم
سالم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لعنت الله على الامريكان و نحن شعب غبي لا يعرف كيف يدافع عن قضاياه

قاطعو المنتجات الامريكيه من سيارات و هواتف و غيرها حتى يعرفو اننا نعرف كيف ناخذ حقوقنا منهم
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 717
منذ يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل يارب عجل بدائرة السؤ على اعداء الأسلام
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 24
منذ يوم
الله يفرج همه يارب وينصره على الظالمين لن ترضى عنك اليهود والنصر حتى تتبع ملتهم حقوق الانسان كلام امام الاعلام
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 24
منذ يوم
الله يفرج همه يارب وينصره على الظالمين لن ترضى عنك اليهود والنصر حتى تتبع ملتهم حقوق الانسان كلام امام الاعلام
امل الدوسري
امل الدوسري عدد التعليقات : 540
منذ يوم
السفاره السعوديه في امريكا لم تهتم لو كان ممثل او ممثله لاقامت الدنيا عليه حتى يخرج !!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ يوم
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ يوم
وش عد حميدان التركي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ يوم
وش عد حميدان التركي
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13827
منذ يوم
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرّج همّك ويُذهب حزنك وييسّر أمرك ويشرح صدرك،،
الله يفرجها عليك من اوسع ابوابه ويريح بالك ..
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 753
منذ 21 ساعة
لعنة الله على اليهود والنصارى لايوجد عندهم عدل بل الظلم من صميم وزارتهم العدلية اللهم دمرهم بعذاب من عندك وأرنا فيهم عجائب قدرتك وأليم إنتقامك يارب العالمين 🤲
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51587
منذ 20 ساعة
الله يفرج عنه ويرده لوطنه و ذويه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9539
منذ 15 ساعة
هذول اللي يدعون الديميقراطية والحرية وهم أهل وأصل العنصرية **!!!

الله يفك أسرك ياا خالد وتعود لأهلك و وطنك سالم غانم بإذن الله تعالى *** !!!
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ...والله يخارجك ياخالد لأهلك والوطنك اللهم أمين يارب العالمين

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