محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم

واشنطن (صدى):
اعترف المحامي الأمريكي والذي كان مكلفا بالدفاع عن خالد الدوسري خلال ظهوره في وسائل إعلام أمريكية بتقصيره وعدم الدفاع عنه . مشيرا إلى أن خالد الدوسري لا يستحق الحكم الصادر ضده بالمؤبد.
كما اعترف المحامي بالضغوطات اللي تعرض لها وقت تكليفه، مضيفا أن الدوسري مريض وبرئ وتلقى محاكمة غير عادلة فقط لانه مسلم.
وأثارت اعترافات المحامي حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا:
قضية المعتقل بأمريكا خالد الدوسري هي مؤامرة على أبن الوطن بكل ماتحمله الكلمه من معاني وما تم نشره في هذه المقاطع تؤكد ذلك وترد علي من يشكك في برائتة مع العلم لازلنا نتحدى أن يقدم الأمريكان مقطع فيديو يثبت أن خالد الدوسري يجرى تجارب في شقتة على المواد كما يزعمون".