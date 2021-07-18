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بالفيديو.. عبدالرحمن اللاحم: لا يوجد نص قانوني يوجب الإغلاق وقت الصلاة

منذ 23 ساعة
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بالفيديو.. عبدالرحمن اللاحم: لا يوجد نص قانوني يوجب الإغلاق وقت الصلاة

الرياض (صدى):
علق المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، على قرار رئيس اتحاد الغرف التجارية باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

وقال عبدالرحمن اللاحم، أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع ذلك وهي عادة، لافتًا إلى أن الوارد في صلاة الجمعة في النداء الأخير فقط، قائلًا أنه كان هناك قانون قديم يحث رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحث الناس وإلزامهم بإغلاق المحلات وقت الصلاة، ليتم إلغائه بعد ذلك.

وضرب "اللاحم" مثالًا بأن قديمًا كان التلفزيون يغلق لأداء الصلاة ولكنه انتهى الآن فكذلك الأمر بالنسبة لاستمرار فتح المحلات التجارية، مضيفًا أنه: "إذا قمنا بإغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة فلنوقف الإشارات المرورية أيضًا! وهذا هو نفس المنطق.. وما في نص قرآني يقول يجب"، بحسب تصريحاته مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية".

وأوضح عبدالرحمن اللاحم، عبر حسابه على "تويتر" أن ‏"الأصل أنه لا داعي لمثل هذا التعميم من رئيس الغرف التجارية، لأنه ما فيه بالأصل، نص قانوني يوجب الإغلاق ، وكان يفترض أن الجهات الرقابية (هيئة الأمر والدوريات الأمنية) تصدر تعميماً بأن هذا السلوك غير معاقب عليه وبالتالي لا يستوجب الغرامة (٥٠٠٠﷼)" .

وكانت صحيفة "صدى" قد كشفت عن تعميم أصدره اتحاد الغرف التجارية، يفيد باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

المحلات التجارية
الغرف التجارية
عبدالرحمن اللاحم
مغلق للصلاة

التعليقات

انا انا
انا انا عدد التعليقات : 22
منذ 23 ساعة
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر
السيف
السيف عدد التعليقات : 252
منذ 23 ساعة
الله يا ستر على السعودية بس
بسم الله
بسم الله عدد التعليقات : 1123
منذ 22 ساعة
زين وش فائدة من توظيف الناس في الهئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الان مادام ما عندهم اي شغله
وجهت نظر
وجهت نظر عدد التعليقات : 2068
منذ 21 ساعة
التلفزيون والقنوات الرسميه سعوديه
تبث الصلوات مباشر
اما قنواتهم المفضله تتندن ماعندها مشكله
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7097
منذ 21 ساعة
هم قالوا مو ملزم على صاحب المحل إذا هو وده يغلق ف يغلقه واذا وده يضل فاتحه يضل فاتحه اما بنسبه لصلاة فيروح واحد يصلي وواحد يدوام واذا خلص ذاك يجي يدوام ويصلي إلي قبله وبس
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 38
منذ 20 ساعة
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض
ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق المحلات فقط وقت صلاة الجمعة .فالتعلم و زد في علمك !! الصلوات الخمس فريضة واجبة لا تسقط و لا تترك في أي ظرف من الظروف
و حق على المسافر و المريض و المقيم و الصحيح اقامتها و أداءها .فالأولى و الأوجب ترك البيع و الشراء و غلق المحلات في وقت الفريضة.و علينا أن نشجع لصلاة الجماعة لأن السعودية حكامها يحكمون بشرع الله و سنة نبيه و متمسكون بالوسطية ونحن تعلمنا منهم ذلك .ولكن لمراعة ظروف الناس على وزارة الأوقاف تقلل وقت الانتظار بين الآذان و الإقامة و على الإمام تخفيف الصلاة على المسلمين و بعد الصلاة من يريد أن يطيل أو يقصر فهو حر بينه و بين نفسه . و الله أعلم
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 38
منذ 20 ساعة
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من بلدنا كل خير و حقيقة الإسلام و نشروها عندهم.لمراعة ظروف الناس على وزارة الأوقاف تقلل وقت الانتظار بين الآذان و الإقامة و على الإمام تخفيف الصلاة على المسلمين و بعد الصلاة من يريد أن يطيل أو يقصر فهو حر بينه و بين نفسه.
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 132
منذ 13 ساعة
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن
النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 132
منذ 13 ساعة
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن
النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
ناسي
ناسي عدد التعليقات : 10
منذ 7 ساعات
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( تقدموا فأتموا بي ، و ليأتم بكم من بعدكم ،
و لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله )) رواه مسلم
و في رواية عائشة رضي الله عنها : (( حتى يؤخرهم الله في النار ))
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8290
منذ ساعة
الناس تقفل لاداء الصلاة من انفسهم ما احد يجبرهم
لكن هذولي مابقي الا يفرضون غرامه على الي يقفل محله ويروح يصلي

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أحدث التعليقات

رااايق
كلام حلو ** بس كأني سمعت أن اللوز يزيد أو يساعد في زيادة الوزن *!! أو يمكن هذاك الكاجو هو اللي يزيد الوزن **...
العدناني
مسرعين !!! والفرامل ما تمسك في الماء
د محمد ماجد بخش
هذا من فضل ربي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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