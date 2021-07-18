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بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض

منذ يومين
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بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض

الرياض (صدى):
تفاجئ شاب يدعى "يوسف" بقيام مجهولون بتحطيم المعرض الذي خصصه لبيع العبايات، وذلك بعد أيام من إشادة الأميرة البندري آل سعود به.

وقال الشاب إنه لأول مرة يشارك في حدث مخصص لتسويق المنتجات لكنه تفاجئ بأنه تم تحطيم معرضه، مبديًا استيائه مما حدث، مؤكدًا أن من يقدم على هذا الفعل هو من أعداء النجاح.

وكان "صدى" قد رصد قبل أيام مقطع فيديو للأميرة البندري آل سعود وهي تتجول في معرض العبايات الذي صممه الشاب "يوسف" في الرياض بطريقة معاصرة.

وأبدت الأميرة البندري آل سعود إعجابها بفكرة الشاب وتصاميمه التي انفرد بها والتي تميزت بالأناقة، وعلقت قائلة " أنت انفردت صح ".

أقرأ أيضــا:

الأميرة البندري تفاجيء شاب صاحب معرض عبايات وتعلق: " أنت انفردت صح "

 

معرض
عبايات
منتجات
تسويق
مجهولين

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7109
منذ يومين
لاتيأس ابدأ من جديد.
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3787
منذ يومين
اتوقع من خلال المقطعين عرفت من هو اللي حطم العرض حقه😏
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130872
منذ يومين
سيأتون به لو هو في جحر عقرب .. بإذن الله ..

.. قالوا // راع البوق مايرقى فوق ..
Reem
Reem عدد التعليقات : 265
منذ يومين
الله يوفقه يمكن وحده من البنات غارت من عباياته
ابواحمد القصيم
ابواحمد القصيم عدد التعليقات : 1
منذ يومين
معروفين الاخونجيه واذنابهم فاتلهم الله احفاد بن لادن
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 296
منذ يومين
هذا نهج اخواني منظم ومدروس
احمد
احمد عدد التعليقات : 643
منذ يومين
الله المستعان
العلم
العلم عدد التعليقات : 35
منذ يومين
شكلها حركات نص كم عشان تعطيه الأميرة فلوس تعوضه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51626
منذ يومين
حسبي الله عليهم
صالح
صالح عدد التعليقات : 1
منذ يومين
الله يصلح الجميع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14941
منذ يومين
صبرا جميلاً - والله المستعان
ع.س
ع.س عدد التعليقات : 2
منذ 39 دقيقة
الله ينتقم من كل عابث .وحاسد .وحاقد.
ع.س
ع.س عدد التعليقات : 2
منذ 38 دقيقة
الله ينتقم من كل عابث .وحاسد .وحاقد.

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...
العدناني
الله اعلم ايش عنده نيكولاس وما تملكه انت ؟؟؟
ع.س
الله ينتقم من كل عابث .وحاسد .وحاقد.
ع.س
الله ينتقم من كل عابث .وحاسد .وحاقد.
عبدالله
كل فترة نقرأ خبر مواطنة عملت كذا وكذا هل هو صحيح ما نقرأه او منسوب لها؟ حكاية لبس التخفي اول من عمله السوفيت على...

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