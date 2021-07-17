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الموارد البشرية بالشمالية يدشن حملة أدها وأنت في منزلك المعنية بالأضحية

منذ 15 ساعة
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الموارد البشرية بالشمالية يدشن حملة أدها وأنت في منزلك المعنية بالأضحية

مازن عبدالله (صدى):
دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية، تحت شعار نسمي على أضحيتك لتصل لك ولمستحقيها من خلال خطوات إلكترونية سهلة وميسرة عبر المنصة الوطنية للتبرعات تبرّع.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة خالد بن علي الرميخاني أن الوزارة حريصة على أن تكون المنصة الوطنية للتبرعات الجهة المثلى للربط بين المتبرع والمحتاج من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة الوزارة، مضيفاً أن من ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة الأضاحي وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقية للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة للتسهيل على المضحين.

وأشار إلى أن الخدمة تتميز بالتوكيل الإلكتروني وبتعدد خيارات الدفع الإلكترونية ، مبينًا أن منصة تبرّع ملتزمة بأن تكون الأضاحي متوافقة مع الأحكام والشروط الواجب توفرها بالأضحية حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية, والتي تتوافق مع تعليمات وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل عام.

يذكر أن منصة تبرّع تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات, وتهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث تضم المنصة حالياً مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة عن الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.

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جاسم
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عبدالعزيز
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ابومحمد
وش دخلنا
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ابومحمد
وس دخلنا

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