ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها

القاهرة (صدى):
تخضع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لعملية جراحية، حيث طالب زوجها الفنان أحمد العوضي، جمهورها بالدعاء لها.
وقال العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".
ولم يحدد أحمد العوضي العملية التي تخضع لها زوجته ياسمين عبدالعزيز، مكتفيا بطلب الدعاء لها فقط.
يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعرضت للهجوم مؤخرا من قبل شقيقة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، على خلفية تصريحات ساخرة لها.