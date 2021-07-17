المريسل يثير الجدل بحديثه عن أزمة بين داعم أحد الأندية مع رئيسه

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل الجدل بحديثه عن وجود أزمة بين أحد الداعمين مع رئيس ناديه.
وقال عبدالعزيز المريسل:" خاص غضب كبير من داعم الرئيس وتحقيق واسع لمعرفة مسرب الاتهامات صوب...".
ودارت التكهنات بين متابعي عبدالعزيز المريسل لمعرفة اسم الداعم والنادي الذي يقصده، حيث أحدث ضجة بتصريحاته عن نادي يفكر في سحب الهواتف من لاعبيه بسبب تسريب أخبار النادي.
يذكر أن عبدالعزيز المريسل ذكر في تصريحاته:"ناد ما يفكر في سحب الجوالات من لاعبيه بحجة تسريب الأخبار، وطلب من المدرب إصدار القرار لكن المدرب رفض وأكد أن هذا ليس من اختصاصه وأنه ضد القرار كون الأمر له علاقة بخصوصيات اللاعب، وأكد المدرب أن اللاعب الذي سرب يجب أن يُعاقب وليس الفريق بأكمله".