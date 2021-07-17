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إنطلاق الحملة التسويقية للتبرع بالأضاحي في حائل

منذ 13 ساعة
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إنطلاق الحملة التسويقية للتبرع بالأضاحي في حائل

فاطمة صالح (صدى):
دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد مؤخراً ،الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع ) بحضور مساعديه لقطاعات التنمية والعمليات وبعض منسوبي الفرع وقياداته.

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في مواقع المتنزهات والاماكن العامة منها جامع الراجحي ومتنزه الامير سعود وقراند مول وكذلك عن طريق الجمعيات وأهمية تكثيف التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويؤكد فريح العياد أن الحملة التسويقيه للاضاحي تأتي تحت أسم "نسمي على اضحيتك لتصل لك ولمستحقيها " وهي عبارة عن منصات متنقلة بالحملة، تضم كتيبات ومنشورات تستهدف كافة فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة " تبرع " بكل سهولة ويسر وذلك تحت اشراف الاستاذة وصايف الشمري ممثلة المنصه الوطنية للتبرعات في منطقة حائل.

مبيناً أنه سيتم الاستمرار في الإعلان عن الحمله بالمنتزهات والاماكن العامه ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة مكثفة ..

يشار إلى أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة وتستمر الحملة التسويقية وحملة التبرع بالأضاحي عبر منصة "تبرع" إلى اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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