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مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية

منذ ساعتين
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مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية

القاهرة (صدى):
أحالت النيابة العامة في مصر أصحاب مكتب لإلحاق العمالة المنزلية بالاستغلال الجنسي والتجاري للفتيات بواسطة الاحتيال والخداع وهو الأمر الذي عرضهم للاغتصاب.

وكشفت التحقيقات أنهم قاموا باستخدام المكتب من أجل استغلال النساء جنسيًا وإنشاء شبكة دعارة مستترة من خلال إعلانات بطلب فتيات لمكتب "تخديم" للعمل المنزلي.

ويقوم المكتب بعد ذلك باستغلال تلك الفتيات لتشغيلهن في ممارسة الرذيلة بمقابل مادي تحت تهديد عقود بشروط قاسية.

وأفادت إحدى الفتيات أنها أبرمت عقدًا مع المكتب بعد خداعها بحجة العمل كـ "عاملة منزلية" ثم قاموا بإرسالها لأحد راغبي المتعة فراودها عن نفسها ولما رفضت تركها ترحل وعادت إلى مقر المكتب.

وتفاجئت السيدة بتعدي أحد مديري المكتب بالتعدي عليها جنسيًا بتجريدها من ملابسها رغما عنها متعديًا عليها ضربًا وواقعها على غير إرادتها، وأكدت أن المتهمين نشروا إعلان وهمي لاستقطابها لاستغلالها جنسيًا.

وتباشر النيابة العامة الآن تحقيقاتها مع المتهمين واستجواب الفتيات اللاتي وقعن ضحايا لأعمال المكتب الجنسية من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

مصر
اغتصاب
التجارة
استغلال جنسي
عمالة منزلة

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1500
منذ ساعة
أين الخوف من الله..؟ أين الغيرة على محارم الله..؟ إنا لله وإنا لله راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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