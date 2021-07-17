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طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

منذ 7 ساعات
1269
طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

محمد السعران (صدى):
أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي بالمرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام ( وقت اللياقة )حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر أغسطس المقبل.

وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت والانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس ايجابياً على اعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وأنا على ثقة كبيرة ان هؤلاء اللاعبين قادرين بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة الى مستواه المعهود .

وقال" نتقدم بالشكر لشركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الإمكانيات طوال فترة المعسكر.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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