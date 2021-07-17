الهلال يتأهب لودية "بينزغاو"

نواف السالم (صدى):
أجرى الهلال مساء اليوم تدريبه الأخير قبل مواجهة فريق "بينزغاو النمساوي" وديًا مساء الغد.
ويأتي ذلك ضمن استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران علی تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة فنية، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
وتبدأ في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد بتوقيت النمسا المباراة الودية التي ستجمع كبير آسيا بفريق "بينزغاو النمساوي".