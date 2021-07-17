تدريب الهلال الأحمر يؤهل ٧٨٠٠ مستفيد من الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج

بدر الحارثي (صدى):
أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة ٧٨٠٠ متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام ١٤٤٢ هـ، وذلك ضمن برنامج خطتها التدريبية خلال موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.
واستفاد من هذه الدورات أكثر من 5000 متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين وشركة المياة الوطنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة أم القرى والشرطة والدفاع المدني والمرور وقوات الطوارئ الخاصة ومكافحة المخدرات والخطوط السعودية والكشافة والأمن العام و التطوع الصحي ووزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد وأمن المنشآت والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما تم تأهيل وتدريب ٢٦٣٢ من منسوبي الهيئة في برامج متنوعة ومتخصصة.
وتضمنت الدورات عدة تخصصات منه دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها ٢٦٩٠ متدرب، و ٢٤١٨ في الحالات الطبية الطارئة بالحج ودورة في ادارة الكوارث والازمات استفاد منها ٨٦٦ متدرب و ٥٨٤ بمكافحة العدوى كما شملت الدورات تخطيط كهربائية القلب استفاد منها ٢٦٣ متدرب، أضافة لدورات في بروتوكول الخدمات الطبية و البي ال اس والصيدلة وعدد من التخصصات الطبية التي تتناسب مع موسم الحج.
وصرح رئيس فريق التدريب في موسم الحج الدكتور محمد السويح، أن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، موكدا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة.
وأكد السويح على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب كافة المشاركين في موسم الحج سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءا رئيسا من العملية الإسعافية وإجراء سريعا يساهم في تفادي المضاعفات وانقاذ كثير من الأرواح.