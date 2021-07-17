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هيئة الأمر بالمعروف تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي بالمراكز التوجيهية بمكة

منذ 4 ساعات
1333
هيئة الأمر بالمعروف تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي بالمراكز التوجيهية بمكة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
استقبلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الحجاج هذا العام بتوعية رقمية فريدة من نوعها حيث جهزت عدداً من مراكزها التوجيهية في مطار جدة بجهاز البث التفاعلي التوعوي الذي يبث المحتوى التوعوي المتعلق بالمناسك تحت مسمى (مبرور) وكذلك المراكز التوجيهية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك ضمن برامجها التوعوية الخاصة بشعيرة الحج لعام ١٤٤٢هـ المعتمدة في منصة الرئاسة العامة تحت شعار ( مبرور ) ويهدف إلى توعية الحجاج وإرشادهم في مناسك الحج .

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلت منصة توعوية تنشر محتوى توعوي يستفيد منه الحاج أثناء أداء مناسكه مشتملاً على محتوى الأمن الفكري وفضائل الأعمال وأهمية المحافظة على الشعائر الدينية عبر جهاز بث تفاعلي يبث المحتوى في محيط المراكز التوجيهية في مكة المكرمة بمساحة مكانية تقدر ٣٠٠م.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

 

 

 

مكة المكرمة
هيئة الأمر بالمعروف
المشاعر المقدسة
جهاز البث التفاعلي
المراكز التوجيهية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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