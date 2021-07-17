نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

منذ 4 ساعات
1331
انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

عطاالله العمراني (صدى):
أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك‬ أمسية فنية ثقافية ضمن أولى سلسلة فعاليات ملتقى فيض الابداع بالجمعية التي تقام بالشراكة مع مقهى نمو بتبوك وقد جاءت الفعالية تحت عنوان "كيف تحول مهارتك إلى مصدر دخل" بمشاركة عدد من الفنانات بالمنطقة.

وأوضحت نائبة رئيس الفن التشكيلي بالجمعية مشرفة الملتقى الفنانة عفاف السراي ان الملتقى يهدف إلى إيجاد حراك ثقافي فني ضمن مبادرات وبرامج متنوعة تساهم في دعم المواهب وإظهار إبداعاتهم.

كما أشارت إلى أن الأمسية اشتملت على تقديم ورشة حوارية شارك بها الفنانة أسماء الحربي والمدربة مريم البوق والفنانة نوال الشهري والخطاطة لمياء أحمد.

كما يوجد ركن للرسم المباشر شاركت به الفنانات ريماس الرويلي وراما العبيدان وتغريد البلوي ومعرض للفن التشكيلي ومعرض للحرفيات.

 

 

 

تبوك
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
الفن التشكيلي
الفنانات
معرض الحرفيات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

أخر الأخبار

ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها
ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية ومناشدات بالدعاء لها
منذ 25 دقيقة 379
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي
منذ 34 دقيقة 1287
الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال أفريقيا
منذ 45 دقيقة 1435
شاب يصرخ في وجه ماكرون ويصفه بالملحد "فيديو"
شاب يصرخ في وجه ماكرون ويصفه بالملحد "فيديو"
منذ 57 دقيقة 1402
ضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي في جازان
ضبط 64 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي في جازان
منذ ساعة 1259
المريسل يثير الجدل بحديثه عن أزمة بين داعم أحد الأندية مع رئيسه
المريسل يثير الجدل بحديثه عن أزمة بين داعم أحد الأندية مع رئيسه
منذ ساعة 1664
مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية
مكتب عمالة منزلية يستغل الفتيات جنسيًا من خلال إعلانات وهمية
منذ ساعتين 1297
نقل مباريات دوري المحترفين على "شاهد" مجانا 
نقل مباريات دوري المحترفين على "شاهد" مجانا 
منذ ساعتين 2108
العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزل مهجور  
العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزل مهجور  
منذ ساعتين 1945
الغاني أتسو يوجه رسالة لجماهير الرائد بعد انضمامه لصفوف الفريق 
الغاني أتسو يوجه رسالة لجماهير الرائد بعد انضمامه لصفوف الفريق 
منذ ساعتين 1382