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الحكم بإعدام سفاح هوليوود لقتله امرأتين بطريقة وحشية

منذ ساعة
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الحكم بإعدام سفاح هوليوود لقتله امرأتين بطريقة وحشية

واشنطن (صدى):
أصدرت المحكمة قرارًا بمعاقبة مايكل غارغيولو الملقب بـ "سفاح هوليوود" بالإعدام شنقًا لقتله امرأتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وتفصيلاً، تعرف "القاتل" على ضحيته الأولى البالغة من العمر 22 عامًا وهى مصممة أزياء وكانت على موعد مع الممثل "كوتشر" حيث وصل متأخراً لاصطحابها من منزلها في هوليوود لكنّ أحداً لم يفتح له الباب.

وذهب الممثل المكان معتقداً أن الشابة خرجت بالفعل من دون انتظاره، ليعلموا بعد ذلك بوفاتها إثر تلقيها 47 طعنة في الردهة المؤدية إلى حمامها.

وعن الضحية الثانية والتي تُدعى ماريا برونو، فهى جارة "غارغيولو"، والتي تعرضت للطعن أثناء نومها 17 مرة في ديسمبر 2005.

وكان قد تم القبض على "القاتل" سنة 2008 في سانتا مونيكا قرب لوس أنجليس، بعدما جرح نفسه عن طريق الخطأ في هجوم على ضحية ثالثة نجت من الموت.

 

قتل
الإعدام
الهجوم
مايكل غارغيولو
سفاح هوليوود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14881
منذ 58 دقيقة
سفّاح من جملة السفاحين .. لقد إمتلأ العالم بالسفاحة
أحمد يحيى أحمد علوان
أحمد يحيى أحمد علوان عدد التعليقات : 16
منذ 8 دقائق
من أمن العقوبة أسأء الأدب

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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