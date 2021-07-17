ألمانيا توقف ودية المنتخب الأولمبي بسبب إساءة عنصرية

وكالات (صدى):
تعرض أحد لاعبي المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم لإساءة عنصرية وهو الأمر الذي أدى لتوقف المباراة الودية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم.
وتفصيلاً، واجه المدافع جوردان تورونارايجا إساءة عنصرية من قبل منافس خلال المباراة أمام منتخب هندوراس في مدينة واكاياما اليابانية.
وتسبب ذلك في توقف المباراة قبل 5 دقائق من نهايتها حيث غادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي عندما كان الفريقان متعادلين 1-1.
وعن ذلك، قال مدرب المنتخب الإلماني شتيفان كونتز: "إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءات عنصرية، فإن مواصلة اللعب لا تشكل خيارًا بالنسبة لنا".
وجاء ذلك خلال المباراة الودية للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو قبل 5 دقائق من نهايتها.