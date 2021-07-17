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ألمانيا توقف ودية المنتخب الأولمبي بسبب إساءة عنصرية

منذ ساعة
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ألمانيا توقف ودية المنتخب الأولمبي بسبب إساءة عنصرية

وكالات (صدى):
تعرض أحد لاعبي المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم لإساءة عنصرية وهو الأمر الذي أدى لتوقف المباراة الودية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وتفصيلاً، واجه المدافع جوردان تورونارايجا إساءة عنصرية من قبل منافس خلال المباراة أمام منتخب هندوراس في مدينة واكاياما اليابانية.

وتسبب ذلك في توقف المباراة قبل 5 دقائق من نهايتها حيث غادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي عندما كان الفريقان متعادلين 1-1.

وعن ذلك، قال مدرب المنتخب الإلماني شتيفان كونتز: "إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءات عنصرية، فإن مواصلة اللعب لا تشكل خيارًا بالنسبة لنا".

وجاء ذلك خلال المباراة الودية للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو قبل 5 دقائق من نهايتها.

العاصمة اليابانية
المباراة
المنتخب الأولمبي الألماني
إساءة عنصرية
منتخب هندوراس

التعليقات

Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 36
منذ 58 دقيقة
هم اهل العنصرية وهم من انشائها ويمكن للشخص في المانيا ان يشعر بها في كل مكان

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أحدث التعليقات

بو علي
الى صاحب التعليق الأول/ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
Manosur AlBishi
هم اهل العنصرية وهم من انشائها ويمكن للشخص في المانيا ان يشعر بها في كل مكان
ماجدجداوي
الله يفرج همه يارب وينصره على الظالمين لن ترضى عنك اليهود والنصر حتى تتبع ملتهم حقوق الانسان كلام امام الاعلام
ماجدجداوي
الله يفرج همه يارب وينصره على الظالمين لن ترضى عنك اليهود والنصر حتى تتبع ملتهم حقوق الانسان كلام امام الاعلام
زائر
دائماً تصريحات الوليد غير موثق بها وماذكره عن مشاركة النصر في أندية العالم مغلوطه ويحاول طمس الحقيقة , والكل يعرف ويعلم أن النصر شارك...

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