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مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد لرعاية الأيتام

منذ 18 ساعة
1067
مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد لرعاية الأيتام

حمد الجمهور (صدى):
اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائبا، ومحمد مؤمنة مشرفا ماليا.

وفاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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