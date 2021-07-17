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انهيار جدار حجري بقرية الطرفين في الباحة يسفر عن 3 إصابات خطيرة 

منذ 4 ساعات
1727
انهيار جدار حجري بقرية الطرفين في الباحة يسفر عن 3 إصابات خطيرة 

مازن القرني (صدى):
انهار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة، مما أسفر عن 3 إصابات خطيرة.

وتفصيلا، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 يفيد  بحدوث انهيار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة في تمام الساعه 16:39 مساء اليوم السبت.

وأشار عماد الزهراني، إلى أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث إصابات، تم التعامل معها إسعافياً ووصفت بالخطيرة، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

الباحة
الهلال الأحمر
انهيار
عماد بن منسي الزهراني
جدار حجري
قرية الطرفين

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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