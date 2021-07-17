انهيار جدار حجري بقرية الطرفين في الباحة يسفر عن 3 إصابات خطيرة 

مازن القرني (صدى):
انهار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة، مما أسفر عن 3 إصابات خطيرة.
وتفصيلا، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 يفيد بحدوث انهيار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة في تمام الساعه 16:39 مساء اليوم السبت.
وأشار عماد الزهراني، إلى أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث إصابات، تم التعامل معها إسعافياً ووصفت بالخطيرة، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.