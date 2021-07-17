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بالفيديو.. جهود أمن الدولة لكشف المخالفين والمتسللين في الحج

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. جهود أمن الدولة لكشف المخالفين والمتسللين في الحج

مكة المكرمة (صدى):
جهزت رئاسة أمن الدولة كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات مقدمة من أجل مباشرة مهامها ضمن قوات أمن الحج لكشف ورصد مخالفي الأنظمة والمتسللين غير المصرح لهم.

وقال العميد عاطف العمري، أن قوات الأمن الخاصة تشارك ضمن قيادة أمن الحج للمساندة في منع المتسليين مستخدمين بذلك أحدث التقنيات من أجهزة الرصد والمسح الحراري عالية المستوى لمسح ورصد مخالفي الأنظمة والمتسللين، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

فيما أوضح الرائد بسام السرحاني، قوات الطوارئ، أنه يتم مباشرة جميع المواقع لمنع أي شخص غير المصرح له بالدخول إلى مشعرعرفات، وذلك ضمن خطط أمنية وتنظيمة لتأدية الحجاج مناسكهم بسلام آمنين.

 

الحج
الحجاج
المخالفين
أمن الحج
رئاسة أمن الدولة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10012
منذ 27 دقيقة
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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