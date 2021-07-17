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شؤون الحرمين تطلق خدمة الـــــ"واي فاي" التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

منذ 5 ساعات
1432
شؤون الحرمين تطلق خدمة الـــــ"واي فاي" التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين" خدمة الـــــ(واي فاي )التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

موسم الحج
واي فاي
المسجد الحرام
شؤون الحرمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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