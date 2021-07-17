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اول تعليق لسيدة مصرية بعد الخروج من السجن في قضية قتل زوجها
منذ ساعتين
1532
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14878
منذ 32 دقيقة
الله يرحم جوزها اللي راح يا عيني في غمضة عين بسبب عدم طاعة زوجته ونرفزتها.. وتقصيره المادي تجاهها .
**""'سهم'""**😊
عدد التعليقات : 5476
منذ 20 دقيقة
صدق المصطفى صلى الله علية وسلم يكثر الهرج اي القتل في آخر الزمن .
واكثرة على اشياء تافهة .
لا وتضحك وكانها لم تفعل شي ...
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أحدث التعليقات
قاده
امس يتدرب بالمنتخب وحاط شعار النادي بالمنتخب وين الوطنية يالفرج اعطه شعار المنتخب وصورمعه لكن عينك وقلبك مع نادييك والمنتخب حضور شرفي
التميمي
فقط بني تميم وبعض من الهزازنة من عنزة هم الي شاركو في معركة الحلوة
**""'سهم'""**😊
صدق المصطفى صلى الله علية وسلم يكثر الهرج اي القتل في آخر الزمن . واكثرة على اشياء تافهة . لا وتضحك وكانها لم تفعل...
ابو راكان
الهلال كبير المملكه وهو ممثل المملكه داخليه وخارجيه
د محمد ماجد بخش
مرحبا .. مارينا
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